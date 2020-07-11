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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü tespit edildi

İHA

Çankırı'da ambulansa yol vermeyip trafiği tehlikeye sokan kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü tespit edildi

Çankırı'da ambulansa yol vermeyip trafiği tehlikeye sokan kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamyon şoförünün tespit edildiğini, şahıs hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.
ÇankırıKızılırmak karayolunda 9 Temmuz tarihinde ambulansın sirenle yol istemesine rağmen kamyon sürücüsü ambulansa yol vermemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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