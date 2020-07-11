Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü tespit edildi

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Çankırı'da ambulansa yol vermeyip trafiği tehlikeye sokan kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamyon şoförünün tespit edildiğini, şahıs hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.

ÇankırıKızılırmak karayolunda 9 Temmuz tarihinde ambulansın sirenle yol istemesine rağmen kamyon sürücüsü ambulansa yol vermemişti.

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