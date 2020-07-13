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Çankırı'da Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı

İHA

Çankırı'da Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı dağıtıldı.

Çankırı'da Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı

Çankırı'da Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılacağını açıklamasının ardından AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından lokma tatlısı ikramı yapıldı. Fetih Suresinin okunmasıyla başlayan program AK Parti Çankırı İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik'in açıklamasıyla devam etti. İl Başkanı Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Bilindiği üzere; Ayasofya Camii 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmişti. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul’un kalbi mübarek mekan Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına ve ruhuna ihanetlerin en büyüğü olmuş ve Türk’ün öz ruhu adeta müzeye kaldırılmıştı. Esir altındaki Ayasofya; tarih boyunca birçok şairimizin şiirlerine mısra, fikir adamlarımızın konferanslarına konu, gözünde zerre derecesinde iman nuru bulunan her gencimize sızı olmuştu. Yakın tarihimizin en derin esaretine maruz kalan Ayasofya, bugün itibariyle yüreğimizdeki sızıyı dindirmiş ve zincirlerini kırmak sureti ile hürriyetine kavuşmuştur. Ayasofya, büyük mabet ve kutlu mekan artık gerçek manasına kavuşmuş, cami ismi ile müsemma hale gelmiştir. Fetih medeniyetinin yeni lideri, küresel güçlerin en büyük tehdidi, yükselen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstün liderlik özelliği ile gerekeni yapmış, Ayasofya’yı aslına rücu ettirmiştir. Aziz Türk milleti; tarih boyunca olduğu gibi bugün de hakkına düşeni almayı nasıl bildiyse, Müslim, gayrimüslim, Hristiyan dünyasından herkesin içini ferahlatacak şekilde ecdadından devraldığı mirası nasıl geleceğe taşıyacağını da iyi bilir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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