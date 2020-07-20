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Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerine saldırıp, ambulansın camlarını kırdı Tedavisi için geldiği sağlık görevlilerine dehşet yaşattı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya: "Şiddetle kınıyoruz"

İHA

Çankırı'da bıçakla yaralanan bir kişi, hastaneye gitmek istemeyince ambulansın camlarını kırıp, sağlık görevlilerine saldırdı.

Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerine saldırıp, ambulansın camlarını kırdı Tedavisi için geldiği sağlık görevlilerine dehşet yaşattı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya: "Şiddetle kınıyoruz"

Çankırı'da bıçakla yaralanan bir kişi, hastaneye gitmek istemeyince ambulansın camlarını kırıp, sağlık görevlilerine saldırdı.
Çankırı'nın Germece köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen T.K., bir grup arkadaşı tarafından darp edilerek bıçaklandı. İhbar üzerene 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Tedaviyi kabul etmeyen T.K. ambulansa binmemek için direnmeye başladı. Yakınları tarafından ikna edilen T.K., ambulansın için sağlık görevlilerine saldırıp camları kırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından zorla sakinleştirilen T.K. ikinci bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz"
Olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sağlık görevlilerine yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.
Sarıkaya, "İlimiz merkeze bağlı Germece köyünde yaralanma vakası çağrısı üzerine, Merkez 4 nolu Acil Sağlık İstasyonunda görevli ekibimiz ivedilikle vakaya müdahale etmek üzere Germece köyüne gitmiştir. Köye ulaşan ambulansa alkollü olduğu belirtilen bir şahıs tarafından maalesef saldırıda bulunulmuş, ambulansın arka camları kırılmıştır. Yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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