Çankırı'da koronavirüse karşı 'pazarlık çubuğu' ile kurbanlık pazarlığı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da kurulan kurban pazarında kurbanlık pazarlığı, belediye tarafından özel yaptırılan 'pazarlık çubuğu' ile yapılıyor.

Kent merkezinde kurulan kurban pazarında koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirler alındı. Pandemi sürecinin hızlı ve daha az bulaş ile atlatılması için maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren belediye, kurban pazarında da önlemlerini aldı. Bu kapsamda kurban satıcıları ile alıcıları arasında gerçekleşen geleneksel kurban pazarlığı için özel olarak pazarlık çubukları hazırlatıldı. 'Pazarlık çubuğu' yazan tahta çubuklar, esnafa dağıtıldı. Tokalaşarak gerçekleştirilen pazarlıkta alıcı ve satıcılar kurbanlığa biçtikleri fiyatları, tahta çubuğun uçlarını eldivenle tutarak gerçekleştirmeye başladı.

Çankırı Belediye Başkanı Hakkı Esen, kurban pazarını daha düzenli hale getirdiklerini belirterek, "Pandemi sürecinde bulaş riski olmaması için insanların birbirine temas etmemesi lazım. Ancak bizim kültürümüzde, geleneğimizde, kurban alımlarında elimizi sallayarak pazarlık usulü var. Bunu engellemek için pazarlık çubuğu yaptık. Esnaflarımıza dağıtıyoruz. İnşallah bereketli, hayırlı bayram geçiririz. Esnaf arkadaşlarımızın hassasiyet göstereceğine inanıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2020-07-21 17:44:52



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