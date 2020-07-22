Sinop Valisi trafik kazası geçirdi Tedavi altına alınan Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, ÇankırıAnkara karayolunda şarampole devrildi. Tedavi altına alınan Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde ÇankırıAnkara karayolu Ballıca mevkisinde meydana geldi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan Vali Karaömeroğlu ile şoförü ve koruması ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vali ve beraberindekilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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