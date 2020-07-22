Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (3)

DHA

Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (3)


VALİ, KORUMASI VE ŞOFÖRÜ TABURCU EDİLDİ
Vali Karaömeroğlu, şoförü Nurullah Çetinkaya ve koruması Yasin Akçaoğlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Karaömeroğlu, "Üzgünüz, çok üzüntülüyüz. Ölümlü olması bizim üzüntümüzü daha da artırıyor. Söyleyeceğim şey, arkada bile otursanız mutlaka kemer takınız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-07-22 15:16:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazası geçiren Vali Karaömeroğlu: "Arkada otursanız bile kemer takın" Vali Erol Karaömeroğlu, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi
YEREL HABERLER Trafik kazası geçiren Vali Karaömeroğlu: "Arkada ...
Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza ...
Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi Vali Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobilin bir araçla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi
YEREL HABERLER Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi Vali ...
Sinop Valisi trafik kazası geçirdi Tedavi altına alınan Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
YEREL HABERLER Sinop Valisi trafik kazası geçirdi Tedavi altına ...
Sinop Valisi Karaömeroğlu kazada yaralandı
YEREL HABERLER Sinop Valisi Karaömeroğlu kazada yaralandı
Çankırı'da koronavirüse karşı 'pazarlık çubuğu' ile kurbanlık pazarlığı
YEREL HABERLER Çankırı'da koronavirüse karşı 'pazarlık çubuğu' ile ...
Korona virüs kurban pazarlığını da değiştirdi: "pazarlık çubuğu" kullanılacak Çankırı Belediyesi satıcılara "pazarlık çubuğu" dağıttı
YEREL HABERLER Korona virüs kurban pazarlığını da değiştirdi: ...
Kavgada yaralandı, yumrukla gelen ambulansın camını kırdı
YEREL HABERLER Kavgada yaralandı, yumrukla gelen ambulansın camını ...
Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerine saldırıp, ambulansın camlarını kırdı Tedavisi için geldiği sağlık görevlilerine dehşet yaşattı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya: "Şiddetle kınıyoruz"
YEREL HABERLER Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerine saldırıp, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X