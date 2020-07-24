Çankırı'da koronavirüs tedbirleri altında mezuniyet töreni



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi'nde mezuniyet töreni, koronavirüs salgını nedeniyle gruplar halinde gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni, 20'şerli gruplar halinde gerçekleştirdi. Mezun olan öğrenciler, Uluyazı Kampüsü Merkezi Derslikler bölgesinde kurulan platformda yapılan mezuniyet töreni ile kep atma sevinci yaşadı. Törende koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske kurallarına da uyulduğu görüldü.

'SEMBOLİK DİPLOMA TÖRENİ'

Pandemi sürecinde öğrencilerin taleplerini böyle bir uygulamayla karşıladıklarını belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Özcan, mezuniyet töreninin her öğrenci için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özcan, "Mezuniyet, bir kere yaşanılabilecek bir şeydir. Fakat pandemiden dolayı mezuniyet törenleri yapılamıyor. Rektörümüz öğrenci odaklı olduğu için üniversitemizde böyle bir sistem geliştirdik. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, öğrencilerin mezuniyet heyecanı yaşamaları böylesi bir uygulamayla sağlanmaya çalışıldı. Bu sembolik bir diploma töreni de oluyor. Bu şartlar altında bir mezuniyet töreni nasıl yapılır bunu da göstermiş olduk" dedi.

Mezun öğrencilerden Feyzanur Kurt, üniversitenin tanıdığı imkanlar için gayet mutlu olduğunu belirterek, "Bütün arkadaşlar, üniversiteden böyle bir etkinlik bekliyordu. Rektörümüz kırmadı bizi, çok güzel oldu, özel hizmet gibi bir şey oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben bu tören için Tokat'tan 8 saatlik yoldan geliyorum. Rektörümüz böyle bir şey hazırlamışken gelmemek olmaz diye düşündüm. Hem kendi başarımı hem de okulumuzun hizmetini boşa çıkarmamak için katılım sağladım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2020-07-24 18:35:04



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