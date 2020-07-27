Çankırı'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

Çankırı'da polis tarafından yapılan uygulamada 12 adet sentetik hap ve 1.78 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il genelinde farklı yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan uygulamada R.A., E.Y., M.C.Ç. ve M.G. isimli şahısların üzerinde 12 adet sentetik hap, 1.78 gram sentetik kannabinoid ve 2 adet kağıtlara sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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