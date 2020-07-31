Acemi kasaplar iş başında Çankırı'da acemi kasaplar hastaneye koştu

Kurban Bayramı dolayısıyla kurban keserken yanlışlıkla yaralanan vatandaşlar Çankırı Devlet Hastanesine koştu.

Kurban bayramı dolayısıyla il genelinde vatandaşlar çeşitli yerlerde kurban ibadetlerini yerine getirdi. Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmek, derisini yüzmek ya da etleri parçalamak isteyenler ise bıçak ya da satırla yanlışlıkla kendilerini yaraladı. Acemi kasaplar, soluğu kendi imkanlarıyla geldikleri hastanelerde aldı. Çankırı Devlet Hastanesine 50 vatandaşın bu nedenle hastaneye geldiği bildirildi.

Yaralanan şahıslar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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