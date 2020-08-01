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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı

DHA

Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatılan 5 bin yıllık tuz mağarası, bugün yeniden ziyarete açıldı. Tuz mağarasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Hedefimiz bu yıl kapsamlı bir festivalle Çankırı'mızı, mağaramızı tanıtmak, Türkiye'de ve dünyada tanıtımını yapabilmek" dedi.
Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarası, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatıldı. Astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisi ile birlikte sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapan tuz mağarası, normalleşme süreci kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaklaşık 5 bin yıldır tuz üretilen mağaranın, bölgenin ve Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayan önemli bir maden olduğunu söyledi.
1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ
Tuz mağarasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini, mağaraya da 'Yer Altı Tuz Şehri' adını verdiklerini belirten Esen, yıllık 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti.
Şu anda mağara dışında yapılan park alanı ve sosyal tesislerin yüzde 70 oranında tamamlandığını ve ilerleyen süreçte Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile mağara içinde de iyileştirmeler ve sosyal donatılar hazırlayacaklarını dile getiren Esen, "Burada, karavanların kalacağı yerler, bungolov evler yapacağız. Burası bir şehir, mağara demiyoruz biz buraya. Şehirde ne olması gerekiyorsa biz burada onları gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu yıl kapsamlı bir festivalle Çankırı'mızı, mağaramızı tanıtmak, Türkiye'de ve dünyada tanıtımını yapabilmek. Pandemi sürecinde bu planlarımızı biraz ötelemek zorunda kaldık. Buna rağmen geçen yıl ziyaretçi sayımız 200 binlere yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon. Şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını inanıyoruz. Dışarının sıcaklığı ne olursa olsun mağarada hava sıcaklığı sabit 16 derece" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-08-01 17:21:29

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