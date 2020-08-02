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'Bayram Köye Döndü' belgeseli, çekildiği köyde izleyici ile buluştu

DHA

'Bayram Köye Döndü' belgeseli, çekildiği köyde izleyici ile buluştu


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde çekilen 'Bayram Köye Geri Döndü' belgeselinin ilk gösterimi, çekimlerin yapıldığı köy meydanında yapıldı.
Gazeteci yazar Recep Yeter (44), memleketi Çankırı'nın Bugay köyüne geçen yıl yaptığı ziyarette yaşlılardan dinlediği hikayeleri kayda aldı. Yeter, 25 saatlik çekimlerin ardından ortaya çıkan 'Bayram Köye Geri Döndü' ismini verdiği belgeseli, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde köylüleri ile izledi. Köy meydanında, sosyal mesafe gözetilerek yapılan gösterim, köylüler tarafından ilgiyle izlendi.
Meslek hayatı boyunca hep Anadolu'ya önem verdiğini kaydeden Yeter, "Hepimiz Anadolu'dan çıkan insanlarız. Buraya vefa borcum olduğumu düşünüyorum. O yüzden, yaşlılarımızdan dinlediğimiz hikayeleri, gelecek nesillere aktarmak için böyle bir belgesel yapmayı düşündüm. Geçen yıl bayram ziyaretine geldiğimde köyümüzde çekimler yaptık. Çok duygusal hikayeler dinledik büyüklerimizden. Eskiden yaşanılanları gelecek nesillere aktarmak için belgeselimizi yaptık. Belgeselimizin de ilk gösterimini bugün köyümüzde, köylülerimizle birlikte yaptık. Herkes memnun kaldığını belirtti. Belgeselimizi inşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde genç nesillere izlettirmeyi hedefliyoruz" dedi.  DHA-Kültür Sanat Türkiye-Çankırı / Yapraklı RAMAZAN SARICI
2020-08-02 20:48:55

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