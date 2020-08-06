Çankırı'da çaya atlayan kadını itfaiye kurtardı

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da şehir içinden geçen çaya atlayarak yaralanan Zeliha Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.30'da 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan Zeliha Ş., şehirden geçen Tatlıçay'a atladı. Yaklaşık 5 metre yüksekten toprak zemine düşen Zeliha Ş., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, merdivenle aşağı inerek Zeliha Ş.'yi sedyeyle yukarı çıkardı. Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2020-08-06 18:10:17



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