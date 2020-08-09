Çankırı'da otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

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Ramazan SARICI /ÇANKIRI,(DHA) ÇANKIRI Kalesi'nden inen yolda kontrolden çıkan otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Trafik kazasında, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Çankırı Kalesi'nden inen yolda meydana geldi. R. U. (35) yönetimindeki 06 GB 4855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücünün yanı sıra B.N.G (11), B.B.G (34), A.C.G (1), M.B.U (13) ve C.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2020-08-09 05:45:25



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