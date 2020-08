Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı bir sonuç elde eden Mihriban Alış'ı (18), babası, üniversiteye göndermek istemedi. Olayı öğrenen dede Ekrem Civelek, (68) torununun eğitimi için seferber oldu. Civelek, "Torunum okumak istiyor ve ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayarak üniversite mezunu olmasını istiyorum" diyerek tercih yapmaya giden torununu yalnız bırakmadı. Mihriban Alış, "Babamın okutmak istememesine rağmen, dedem her zaman bana destek oldu. Okumayı ve bir sağlık çalışanı olmayı çok istiyorum" dedi.

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşayan Mihriban Alış, ortaokulu tamamladıktan sonra babası İsmail Alış, maddi imkansızlık iddiasıyla liseye göndermek istemedi. Ancak aynı köyde yaşayan dedesi Ekrem Civelek, torununun okumasını isteyerek, damadı Alış'ı ikna etti. Bunun üzerine liseyi açıktan bitiren Mihriban, bu yıl girdiği YKS'de iyi bir puan aldı. Fakat 6 çocuk babası Alış, yine kızını okutmak istemediğini söyleyerek, üniversite tercihi yapmamasını istedi. Dede Civelek, bir kez daha devreye girerek "Torunum okumak istiyor ve ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayarak üniversite mezunu olmasını istiyorum" dedi.

DEDESİ İLE TERCİH YAPMAYA GİTTİ

Mihriban Alış, bir arkadaşı vasıtasıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından açılan YKS Tercih Ofisi'ne, dedesi Ekrem Civelek ile birlikte gitti. Mihriban, burada uzmanların yardımı ile tercihini gerçekleştirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Mihriban, "Babamın okutmak istememesine rağmen, dedem her zaman bana destek oldu. Okumayı ve bir sağlık çalışanı olmayı çok istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin tercih ofisine dedemle birlikte geldik. Uzman hocalarımızın yardımıyla tercihlerimizi yaptık. Bize her konuda çok yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tercihlerim arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi ilk sırada. İnşallah başarılı bir öğrenci olarak mezun olacağım. Başta dedem olmak üzere bana inanan insanları mahcup etmeyecek ve iyi bir sağlık çalışanı olacağım" dedi.

'ELİNDEN TUTUP BURAYA GETİRDİM'

Dede Ekrem Civelek ise, "Torunum okumayı çok istiyordu ama damadım hem maddi sebeplerden hem de 'kız çocuğu okumaz' mantığı ile onu okutmak istemedi. Ben, 'onun boynu bükük kalmasın, bir ömür boyu mutsuz olmasın' diye tüm eğitim masraflarını karşılayacağımı ve onu okutacağımı söyledim. Elinden tutup buraya getirdim. Burada hocalarımız bize çok yardımcı oldular. Gönül rahatlığı ile torunumu onlara teslim ediyorum. İnşallah onun mezuniyetini de görmeyi rabbim bana nasip eder. Bize yardımcı olan ve sahip çıkan başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm Çankırı Karatekin Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da, tüm öğrencilere tercih konusunda yardımcı olduklarını söyleyerek, "Mihriban kızımız da tercih için bize geldiğinde ve onun hikâyesini duyduğumda çok etkilendim. Maalesef oluyor bazen böyle durumlar. Arkadaşlarımız kendisine yardımcı oldu. Kendisi bizim sağlık bölümlerimizi de tercih etti. İnşallah yerleşir ve öğrencimiz olursa tüm öğrencilerimiz gibi onun için de elimizden gelenin fazlasını yaparız" ifadesini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

