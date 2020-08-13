Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı

DHA

Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı bir sonuç elde eden Mihriban Alış'ı (18), babası, üniversiteye göndermek istemedi. Olayı öğrenen dede Ekrem Civelek, (68) torununun eğitimi için seferber oldu. Civelek, "Torunum okumak istiyor ve ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayarak üniversite mezunu olmasını istiyorum" diyerek tercih yapmaya giden torununu yalnız bırakmadı. Mihriban Alış, "Babamın okutmak istememesine rağmen, dedem her zaman bana destek oldu. Okumayı ve bir sağlık çalışanı olmayı çok istiyorum" dedi.
Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşayan Mihriban Alış, ortaokulu tamamladıktan sonra babası İsmail Alış, maddi imkansızlık iddiasıyla liseye göndermek istemedi. Ancak aynı köyde yaşayan dedesi Ekrem Civelek, torununun okumasını isteyerek, damadı Alış'ı ikna etti. Bunun üzerine liseyi açıktan bitiren Mihriban, bu yıl girdiği YKS'de iyi bir puan aldı. Fakat 6 çocuk babası Alış, yine kızını okutmak istemediğini söyleyerek, üniversite tercihi yapmamasını istedi. Dede Civelek, bir kez daha devreye girerek "Torunum okumak istiyor ve ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayarak üniversite mezunu olmasını istiyorum" dedi.
DEDESİ İLE TERCİH YAPMAYA GİTTİ
Mihriban Alış, bir arkadaşı vasıtasıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından açılan YKS Tercih Ofisi'ne, dedesi Ekrem Civelek ile birlikte gitti. Mihriban, burada uzmanların yardımı ile tercihini gerçekleştirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Mihriban, "Babamın okutmak istememesine rağmen, dedem her zaman bana destek oldu. Okumayı ve bir sağlık çalışanı olmayı çok istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin tercih ofisine dedemle birlikte geldik. Uzman hocalarımızın yardımıyla tercihlerimizi yaptık. Bize her konuda çok yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tercihlerim arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi ilk sırada. İnşallah başarılı bir öğrenci olarak mezun olacağım. Başta dedem olmak üzere bana inanan insanları mahcup etmeyecek ve iyi bir sağlık çalışanı olacağım" dedi.
'ELİNDEN TUTUP BURAYA GETİRDİM'
Dede Ekrem Civelek ise, "Torunum okumayı çok istiyordu ama damadım hem maddi sebeplerden hem de 'kız çocuğu okumaz' mantığı ile onu okutmak istemedi. Ben, 'onun boynu bükük kalmasın, bir ömür boyu mutsuz olmasın' diye tüm eğitim masraflarını karşılayacağımı ve onu okutacağımı söyledim. Elinden tutup buraya getirdim. Burada hocalarımız bize çok yardımcı oldular. Gönül rahatlığı ile torunumu onlara teslim ediyorum. İnşallah onun mezuniyetini de görmeyi rabbim bana nasip eder. Bize yardımcı olan ve sahip çıkan başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm Çankırı Karatekin Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da, tüm öğrencilere tercih konusunda yardımcı olduklarını söyleyerek, "Mihriban kızımız da tercih için bize geldiğinde ve onun hikâyesini duyduğumda çok etkilendim. Maalesef oluyor bazen böyle durumlar. Arkadaşlarımız kendisine yardımcı oldu. Kendisi bizim sağlık bölümlerimizi de tercih etti. İnşallah yerleşir ve öğrencimiz olursa tüm öğrencilerimiz gibi onun için de elimizden gelenin fazlasını yaparız" ifadesini kullandı.   DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-08-13 12:04:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: “En büyük sıkıntımız temas” "Bugüne kadar il genelinde 643 bin 688 TL idare para cezası uyguladık" "Göreve başladığımda ölüm sayısı 7’ydi bugün 16"
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: “En büyük sıkıntımız ...
Çankırı Emniyet Müdürü hem korona hem sigaraya karşı uyardı Çankırı’da denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Çankırı Emniyet Müdürü hem korona hem sigaraya karşı ...
Çankırı Valisi Ayaz: Kentte 643 bin 688 lira koronavirüs cezası kesildi
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz: Kentte 643 bin 688 lira ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X