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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da 2 kardeşe ait 2 ev yandı

DHA

Çankırı'da 2 kardeşe ait 2 ev yandı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, merkeze bağlı Tunay köyünde çıkan yangında 2 kardeşe ait 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Köyde yaşayan Murat Sarıoğlu'na ait tek katlı ahşap evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen  nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan kardeşi Kemal Sarıoğlu'na ait eve sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çankırı ve Eldivan Belediyelerine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-08-15 19:11:23

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