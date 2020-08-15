Çankırı'da 2 kardeşe ait 2 ev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, merkeze bağlı Tunay köyünde çıkan yangında 2 kardeşe ait 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Köyde yaşayan Murat Sarıoğlu'na ait tek katlı ahşap evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan kardeşi Kemal Sarıoğlu'na ait eve sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çankırı ve Eldivan Belediyelerine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2020-08-15 19:11:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.