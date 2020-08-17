9 yıllık kazıya pandemi molası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 yıllık kazıya pandemi molası

İHA

Çankırı'da 2001 yılından beri yapılan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl pandemi nedeniyle laboratuvar ortamında çalışmalar yapılıyor.

9 yıllık kazıya pandemi molası

Çankırı'da 2001 yılından beri yapılan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl pandemi nedeniyle laboratuvar ortamında çalışmalar yapılıyor.
Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol tarafından 2001 yılından bugüne kadar yapılan kazılarda 40'ın üzerinde farklı tür bulundu.
Yapılan kazılarda 10 kişilik ekibiyle fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 40'ın üzerinde türün kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.
Açıklamada bulunan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazı başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Çorakyerlerde pek çok türe ait fosil buluntusu elde etik. Bu açıdan burası çok önemli bir yer. Pandemiden dolayı sahada kazı çalışması yapmıyoruz. Daha önce çıkardığımız fosillerin onarımı, yeniden bakımı, bozulma veya kırılmış parçalar varsa onları restore ederek bilimsel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sedimanı temizlenmemiş fosillerimizin sedimanlarını temizliyoruz" dedi.

"Dünyada daha önce bulunmayan 6 tür keşfettik"
Prof Dr. Ayla Sevim Erol, “Pek çok aileye ait 40’ın üzerinde tür bulduk bu zaman kadar. Her geçen yıl bu tür çalışmalara yeni bir tür ekliyoruz. Daha önceki kazılarda sadece bu bölgeye, Çankırı’ya ait ve dünyada bulunmayan 6 yeni tür keşfettik. Bunlara Çankırı'nın eski isimlerini vereceğiz. Yakın zamanda bu çalışmamız yayınlanacak.” şeklinde konuştu.

"10 milyon yıl önceki kalıntılara rastladık"
Şu anda Çankırı çevresinde görülmeyen ancak 10 milyon yıl önce yaşayan hayvanların kalıntılarına rastladıklarını aktaran Erol, “Çankırı çevresinde fil, gergedan, su samuru, yaban atları, antilop türleri zürafa türlerini şu anda görmeniz mümkün değil. ‘Çorakyerler kazı alanı’ ama bu ismi, Çankırı dikkate alınarak isim verilmişti. Aslında burasının 10 milyon yıl önce çorak olmadığı tam tersi sulak, ormanlık alanların, savananın olduğu geniş bir ekolojik ortamı oluşturuyor. Kuraklaşma krizi yaşanıyor bu bölgede sonra tuz tabakaları oluşuyor ve tuz mağarası gelişiyor. Çankırı, dünyada çok özel, sayılı bir kazı alanı. Çorakyerler’i bütün bilim insanları biliyor. Çünkü farklı hayvan türlerinin yaşadığını biliyoruz burada. Muhtemelen bir göç yolunu oluşturuyordu bu bölge. Göç yollarının olması da önemli. Burada iklim değişikliklerine bağlı olarak hayvanlarda yer değiştirmiş. Çorakyerler’deki birçok hayvan da nereden nereye gelindiğini yansıtan türler olarak karşımıza çıkıyor. Canlılık göçü için önemli bilgiler ortaya koyan bir alan. Dünya için burası referans olarak kullanıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da bulunan 8,5 milyon yıllık fosillerin temizliği için titiz çalışma
YEREL HABERLER Çankırı'da bulunan 8,5 milyon yıllık fosillerin ...
Çankırı'da 2 kardeşe ait 2 ev yandı
YEREL HABERLER Çankırı'da 2 kardeşe ait 2 ev yandı
Çankırı'da yangından zarar gören 2 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Çankırı'da yangından zarar gören 2 ev kullanılamaz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X