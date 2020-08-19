Çankırı Valisi Ayaz: Düğünleri 3 saatle kısıtladık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valisi Ayaz: Düğünleri 3 saatle kısıtladık

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Düğünleri 3 saatle kısıtladık


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vakalarının arttığını ve bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını belirterek, "Düğünleri 3 saat ile kısıtladık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak" dedi.
Çankırı Valisi Ayaz, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde muhtarlarla yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Ayaz, il genelinde koronavirüs vakalarının arttığını ve bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını söyledi. Ayaz, "Düğünleri 3 saat ile kısıtladık. Düğünlere katılıma da kısıtlamalar getirdik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Kurban Bayramı'ndan bu yana vaziyet iyi değil. İstediğimiz gibi de gitmiyor" diye konuştu. 
Vali Ayaz, koronavirüs vakalarını önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Vaka sayılarımızda artış var. Vefat sayısı da artıyor. Bunun önünü kesmemiz lazım. Tüm vatandaşlarımızdan azami gayret ve hassasiyet bekliyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bizlerin tek amacı vakayı önlemek" dedi. 
Vali Ayaz, açıklamasının ardından denetimlerde bulunarak, vatandaşı tedbirlerle ilgili uyardı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2020-08-19 13:22:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada
YEREL HABERLER Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı
Çankırı'da bulunan 8,5 milyon yıllık fosillerin temizliği için titiz çalışma
YEREL HABERLER Çankırı'da bulunan 8,5 milyon yıllık fosillerin ...
9 yıllık kazıya pandemi molası
YEREL HABERLER 9 yıllık kazıya pandemi molası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X