Bu yöntemle öğrenciler hem evde hem de sınıfta olacak Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı: "Öğrenciler aynı sınıf ortamında derslere katılabilecek" "Ancak yüz yüze, uzaktan ve interaktif öğretimle birlikte karma bir eğitim modelimiz olacak" "Öğrencilerimizin bir kısmı uzaktan, bir kısmı da yüz yüze öğretim istiyor"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Uygulayacağımız YüzyüzeOnline Öğretim Modeli ile sınıfa gelen öğrencilerimizle birlikte evlerinde bulunan öğrencilerimiz, aynı sınıf ortamında derslere katılabilecek" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istemişti. Ayrıca kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılmasının da önemli olduğu belirtilerek, bunun için üniversitelere karar alma süreçlerinde geniş imkan tanındığı açıklanmıştı. Buradan hareketle yola çıkan Çankırı Karatekin Üniversitesi, 'YüzyüzeOnline Öğretim Modeli'ni geliştirdi. Bu kapsamda öğrenciler üniversitelerin açılmasıyla beraber salgın kuralları çerçevesinde sınıflara alınacak, derslere katılmak istemeyip uzaktan eğitim almak isteyen öğrenciler de sınıf ortamında gibi derslere katılıp takiplerini yapabilecek. Katıldığı deneme dersinin ardından konuyla ilgili bilgiler veren Rektör Ayrancı, korona virüs tedbirlerini elden bırakmadıklarını kaydetti.



"Öğrenciler aynı sınıf ortamında derslere katılabilecek"

Öğrencilerin evlerinde bile aynı sınıf ortamındaymış gibi derslerini takip edebileceği yöntemi açıklayan Rektör Ayrancı, "Bildiğiniz gibi pandemi dönemi dinamik bir süreci gerektirdiğinden, 15 günden uzun süreli karar vermek oldukça zor. Çünkü gelişmeler size bağlı değil. Ancak biz yine de her zaman olduğu gibi kimsenin düşünmediğini düşünüp herkese uygun bir model geliştirdik. Çünkü öğrencilerimizin bir kısmı haklı olarak pandemi dolayısıyla uzaktan öğretim istiyor. Diğer bir kısmı ile yüz yüze öğretim istiyor. Biz tüm öğrencilerimizin isteklerinin nasıl karşılanabileceğini düşündük ve yine özgün bir çözüm yolu bulduk. Diğer yandan üniversite hayatının devam, kurum ve kurulların sürekliliği ihtiyacı bizi bu düşünceye götürdü. Uygulayacağımız YüzyüzeOnline Öğretim Modeli ile sınıfa gelen öğrencilerimizle birlikte evlerinde bulunan öğrencilerimiz, aynı sınıf ortamında derslere katılabilecek. Uzaktan öğretimi seçenler de öğretim üyesi ile canlı iletişim kurup soru sorabilecek" dedi.



"Ancak yüz yüze, uzaktan ve interaktif öğretimle birlikte karma bir eğitim modelimiz olacak"

Rektör Ayrancı, "Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ise derslerini YÖK’ün kararı uyarınca tamamen uzaktan öğretim yoluyla online olarak alacaklar. Eğitimöğretim herkese eşit şartlarda ulaştırılması gereken bir hizmet. Sınıfta öğretim devam edecek; ancak yüz yüze, uzaktan ve interaktif öğretimle birlikte karma bir eğitim modelimiz olacak. Bu modelde öğretim elemanlarının rolü bir nebze de olsa değişime uğrayacak. Hocalarımız aynı zamanda moderatörlük ve danışmanlık da yapacak. Önümüzdeki dönemde, dijital teknolojilerin eğitimeöğretime entegrasyonunun daha da hızlanacağı, 'dijital yerli' niteliği taşıyan öğrencilerimizin uzaktan öğretim müfredatının ayrılmaz bir parçası olacağı da aşikardır. Biz, dördüncü nesil bir üniversite olarak çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden inşa ettiğimiz mükemmele yakın teknik altyapımız ve öğretim kadromuzla bütün senaryolara karşı tedbirimizi almış durumdayız. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin öğretiminin kesintiye uğramadan devam etmesi için arkadaşlarımız ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şunu diyoruz artık; ÇAKÜ'de yeni fikirler bitmez. Düşünmeye, üretmeye, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama sonrasında Rektör Ayrancı uygulanan programı tanıttı.

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