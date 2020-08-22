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Vakalar arttı, Çankırı'da bir belde daha karantinada

İHA

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Vakalar arttı, Çankırı'da bir belde daha karantinada

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Orta İl Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada pozitif vakaların yoğunlaşması sonucunda Yaylakent beldesinin 14 gün süre ile karantina altına alındığı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Yaylakent beldesinde korona virüs (Covid19) pozitif vakaların yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında 22/08/2020 saat 00.00'dan itibaren Yaylakent beldesinin 14 gün karantinaya alınması, 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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