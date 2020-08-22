Çankırı Valisi Ayaz duyurdu: Asırlık düğün geleneklerine kısıtlama Düğün geleneklerine Covid-19 engeli: Kısıtlamalar 1 Eylül günü başlıyor Çankırı'da düğün ve evlilik gelenekleri kısıtlandı

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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 1 Eylül günü itibariyle düğün ve evlilik geleneklerinde kısıtlamaların yeninden başlayacağını bildirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri sosyal medya hesabından duyuran Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 1 Eylül'den itibaren düğün geleneklerinin ve evlilik adetlerinin kısıtlanacağını belirtti.

Vali Ayaz, asırlardır günümüze kadar yaşatılan düğün geleneklerinden bayrak dikimi, baş donanma, kız kınası ve kızerkek evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceği, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini duyurdu.

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