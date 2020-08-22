Çankırı'da, düğünlere koronavirüs kısıtlaması

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, 1 Eylül'den itibaren düğünlerde yapılan yöresel kutlama ve mevlitlere izin verilmeyeceğini açıkladı.
Vali Ayaz, Twitter hesabından, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere ilişkin alınan yeri kararları açıkladı. Vali Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Eylül'den itibaren bölgede düğünlerde geleneksel olarak yapılan bayrak dikimi, baş donanma etkinlikleri, kız kınası ve kız-erkek evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceğini, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini bildirdi.
DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-08-22 17:45:14
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