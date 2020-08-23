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Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 95'inci yılı kutlandı

DHA

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 95'inci yılı kutlandı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. 
Çankırı Valiliği ve Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı´nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Atatürk'ün, Çankırılılara hitabı okundu. Daha sonra Çankırı Valisi Abdullah Ayaz´a Ankara´dan getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından verildi. 
Törende konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Ankara´dan yola çıkan Atatürk için Milli Mücadele'de hayati önem taşıyan İstiklal Yolu´nun ilk durağıdır Çankırı. Türkiye Cumhuriyeti´nin Kurucusu sadece Çankırı´dan geçmemiş, Şapka İnkılabı'nın fitilini de Çankırı´da yakmıştır. Vatansever Çankırı halkının büyük bir heyecan ve inanç ile Ata'sını karşılaması, onun ilke ve inkılaplarına bağlılığının en büyük göstergesidir. Bu yüzden Çankırılılar dün olduğu gibi bugün de Ata'sının, özgürlüklerinin, demokrasisinin ve değerlerinin her zaman yanındadır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2020-08-23 13:24:16

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