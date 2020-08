Çankırı'da valilikten 'konvoy' yasağı

Afganistan'da sel felaketi 45 can aldı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cuma gününden itibaren kentte her türlü düğün ve benzeri araç konvoyunun yasaklandığını açıkladı.

Çankırı Valisi Ayaz, 5 gün önce Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Eylül'den itibaren düğünlerde geleneksel olarak yapılan 'bayrak dikimi', 'baş donanma' etkinlikleri, 'kız kınası' ve kızerkek evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceğini, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini duyurmuştu. Vali Ayaz, bugün yaptığı açıklamada ise "Kıymetli Çankırılılar; 28 Ağustos Cuma gününden itibaren her türlü düğün gibi araç konvoyu yasaklanmıştır. Her vatandaşımız bizim için çok değerli, salgın tedbirlerini artırmak ve riskleri azaltmak zorundayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

