Çankırı İl Emniyet Müdürü Aksoy, koronavirüse yakalandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaşadığı halsizlik nedeniyle Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aksoy'a Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Aksoy, evinde izole edilerek, tedaviye alındı. Sadettin Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-08-27 15:19:17
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