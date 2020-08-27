İl Emniyet Müdürünün korona testi pozitif çıktı

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un Covid19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Halsizlik üzerine Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvuran Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Testinin pozitif çıkması sonrasında evinde izoleye alınan ve tedavisine başlanılan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.