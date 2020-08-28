Çankırı'da, düğünlere dronlu 'koronavirüs' denetimi



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da, polisin düğünlere yönelik dronla havadan yaptığı denetimde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2024 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen düğünleri dronla denetledi. Kentin çeşitli noktalarında yapılan 43 düğün, nişan ve kına organizasyonu kontrol edildi. Havadan yapılan denetimler sonucu sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye toplam 2 bin 700 TL ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2020-08-28 11:45:25



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