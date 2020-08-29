Düğünde silahla havaya açılan ateş damadı yaraladı Çankırı’da damat düğünde yaralandı

Çankırı’nın Alaçatı köyünde düzenlenen düğün merasiminde davetliler tarafından havaya açılan ateşte damat yaralandı.

Çankırı merkeze bağlı Alaçatı Köyü’nde M.K. ve B.H.’nin düğününde katılımcılar tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Bu esnafa damat bir anda yere yığılırken düğün de adeta faciaya döndü. Yaralanan damat 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonrasında damat M.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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