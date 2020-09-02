Çankırı'da orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi.



Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının büyük bir bölümü söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi. Ekipler, alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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