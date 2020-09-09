Ev izolasyonunu delenler yurtlarda karantinaya alınacak

Çankırı'da ev izolasyon kuralını ihlal eden vatandaşların öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağı bildirildi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli Çankırılılar, yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden korona virüs hastaları geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.