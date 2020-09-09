Çankırı'da, karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.
Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-09-09 22:35:13
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