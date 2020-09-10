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Çankırı'da, 1094 kişi ve kuruluşa 1 milyon liradan fazla 'koronavirüs' cezası

DHA

Çankırı'da, 1094 kişi ve kuruluşa 1 milyon liradan fazla 'koronavirüs' cezası


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI Valiliği, kentte yapılan koronavirüs denetimlerinde, tedbirlere aykırı davranan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 TL ceza uygulandığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Takip Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucu; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan denetim ve kontrollerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve diğer tedbirlere aykırı davranan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 TL idari para cezası uygulanmış, uygulanan para cezalarının tahsiliyle ilgili süreç başlatılmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Koordinesinde 17 araç ve 233 personel ile Covid-19 testi pozitif olanlar ve temaslı olanların takip işlemi sürekli olarak yapılmaktadır. Yapılan takipler sonucu karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 51 kişiye TCK'nın 195'inci maddesi gereğince bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2020-09-10 12:14:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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