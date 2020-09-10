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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okula gidemeyen öğrencilerin kitapları ayaklarına gidiyor

İHA

Okula gidemeyen öğrencilerin kitapları ayaklarına gidiyor

Çankırı'da bir okul, şehir dışında yaşayan ya da bir sebeple okula gelemeyen öğrencilerinin kitaplarını kargo ile kendilerine ulaştırıyor.
Salgın sürecinin başında uzaktan eğitime geçen Milli Eğitim Bakanlığı, canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Çankırı'da da 20202021 eğitim öğretim yılı için kitap dağıtımları başladı. Çankırı TOBB Fen Lisesi ise, alınan kararla korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışında yaşayan ve okula gelemeyen öğrencilerine kitaplarını kargo ile gönderiyor. Uygulamayla alakalı açıklamada bulunan Okul Müdürü Doğan Yıldız, "İlk olarak bazı öğrencilerimiz öğretmenlerimize ve idarecilerimize ulaştılar. Bu süreçte okula gelmekte zorlandıklarını belirttiler. Bazı öğrencilerin kronik rahatsızlığı olduğu için gelemediklerini belirttiler. Biz de bir karar verdik. Öğrencilerimizin eğitim öğretiminin aksamaması için onlara kargo ile kitaplarını vermeyi düşündük. Şu anda 30 farklı yere kitap göndereceğiz. Öğrencilerimizden olumlu dönüşler aldık. Müdür yardımcısına adresler geldi. Bu adresleri düzenleyerek kargo firmasıyla anlaştık, bugün itibarı ile kargolar yola çıktı" dedi.

"Kağıda dokunsunlar istedik"
TOBB Fen Lisesi Psikolojik Danışmanı Mehmet Akif Demirelli ise, "Korona virüsten dolayı çocuklarımız bizden uzak kaldılar. Biz de en azından birbirlerini görmese de kargolarla bir şekilde kitapları onlar okula gelmeden ulaştıralım ki bir aidiyet hissedelim, özlemimizi az da olsa bu yolla giderelim dedik. Okulumuzda öğretmenlerimiz bizim için bir şeyler yapıyorlar. Ama teknik eşyaların dışında o kağıda dokunabilsinler diye, klasik olarak kağıdı koklasınlar diye böyle bir çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

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