Karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi Şahısların biri kıraathanede diğeri uygulamada yakalandı

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi Çankırı Valiliği tarafından belirlenen yurda yerleştirildi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 kişinin yurda yerleştirildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Vali Ayaz paylaşımında, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini açıkladı.
Karantinayı delen 2 vatandaştan birinin kıraathanede diğerinin ise polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada yakalandığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.