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Vali Ayaz'dan karantinayı ihlal edenlere sitem: "Bu büyük bir vebal" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Bunu kaç kişiye bulaştırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" "Dışarı çıkıp bunu kaç kişiye bulaştırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz"

İHA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz karantina kurallarının ihlal edilmesine yönelik, "Bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir vebal. Karantina altında olması gerekirken dışarı çıkıp bunu kaç kişiye bulaştırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" dedi.

Vali Ayaz'dan karantinayı ihlal edenlere sitem: "Bu büyük bir vebal" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Bunu kaç kişiye bulaştırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" "Dışarı çıkıp bunu kaç kişiye bulaştırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz karantina kurallarının ihlal edilmesine yönelik, "Bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir vebal. Karantina altında olması gerekirken dışarı çıkıp bunu kaç kişiye bulaştırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" dedi.
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi Çankırı Valiliği tarafından belirlenen yurda yerleştirilirken haklarında da idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kuralını ihlal eden 2 vatandaşın geri kalan süreyi yurtta devam edeceklerini belirtti. Vali Ayaz, "Bayramdan beri hiç istemediğimiz bir durumu yaşıyoruz salgınla ilgili olarak. Türkiye genelinde de, ilimizde de vakalar artmakta. Buna mukabil aldığımız tedbirler, denetimleri de elden geldiğince artırmaktayız. Tabi malum bu hafta içinde karantina altında olması gerekirken dışarı çıkmış olduğu tespit edilenlerin geri kalan karantina sürelerini yurtlarda tamamlamaları gerektiği noktasında bir karar alındı ve uygulamaya konuldu. Dün akşam da maalesef ilimizde karantina altında bulunması gereken 2 vatandaşımızı denetim yapan arkadaşlarımız tespit ettiler ve yurda yerleştirdi" dedi.

"Bu büyük bir vebal"
Bu konunun ciddiyetine değinen Ayaz, "Şunu belirtmek istiyorum ki bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir vebal. Çünkü bu karantina altında olması gerekirken dışarı çıkıp bunu kaç kişiye bulaştırdığını ki muhtemelen bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bulaşan kişilerin bu hastalığı nasıl geçireceklerini ağır mı vefat mı edecekleri belirsiz. Bu sebeple vatandaşlarımızı kurallara özellikle uymaları ama özellik karantina altında bulunması gereken vatandaşlarımızın karantina kurallarına riayet etmelerini 14 günlük süreyi evlerinde izole bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Buna mukabil istemediğimiz durumlarla karşılaşmak durumunda kalabiliriz. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmaz kimseyi yurda yerleştirmek zorunda kalmayız. Tüm vatandaşlarımız kurallara riayet ederler. Malumunuz bununla ilgili ihbarları gerek emniyet, gerek jandarma, gerek 122 ve AFAD tedbirler almaktaydılar ancak ilave olarak Whatsapp çokta yaygın olduğu için devreye soktuk. Temennimiz bunların hiç birisini kullanmak zorunda kalmaması. Vatandaşlarımızın işletmelerimizin kurallara riayet etmeleri bizimde bir ihbarla yüz yüze kalmamamızı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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