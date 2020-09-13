Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle İlçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12:00´dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak, uygulamaya geçilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2020-09-13 13:38:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.