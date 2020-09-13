Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle İlçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12:00´dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak, uygulamaya geçilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-09-13 13:38:27
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