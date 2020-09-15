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Korona virüsü yenen emniyet müdürü yaşadıklarını anlattı Emniyet müdüründen korona virüs ile ilgili 'trafik kazası' örneği Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy: "Bana gelmez demeyin; geliyor, yakalıyor, perişan ediyor" "Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın" "Göz yuvalarım ağrıyordu" "Çok yorucu, yıpratıcı, moral bozucu bir süreç"

İHA

Korona virüsü yenen emniyet müdürü yaşadıklarını anlattı Emniyet müdüründen korona virüs ile ilgili 'trafik kazası' örneği Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy: "Bana gelmez demeyin; geliyor, yakalıyor, perişan ediyor" "Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın" "Göz yuvalarım ağrıyordu" "Çok yorucu, yıpratıcı, moral bozucu bir süreç"

Korona virüsü yenmeyi başaran Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, "Bu süreci virüsün insafına bırakmayalım gerçekten ciddiye alalım, kendi sokağa çıkma yasağımızı ilan edip izole olalım. Bana gelmez demeyin; geliyor, yakalıyor, perişan ediyor. Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın" dedi.
Yaşadığı halsizlik nedeniyle Çankırı Devlet Hastanesine başvuran Çankırı İl Emniyet Müdürü Aksoy’un Covid19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, hastanedeki 14 günlük tedavisi ve son yapılan testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edilerek evde dinlenmeye alındı. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlatan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, hastalığın kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. ‘Covid19’un düşündürdükleri’ notuyla paylaşımda bulunan Aksoy, “Trafik kazası gibi hep etrafımızda geziyor, hem beklendik hem de sizin başınıza gelmez gibi düşünüyorsunuz. Emniyet kemerinizi takmışsınız, hız limitlerine, tüm trafik kurallarına uyuyorsunuz ama uymayan bir başkası gelip size çarpıyor ve darmadağın oluyorsunuz. Bize de öyle geldi. Ben çok dikkat ediyordum, elimden geldiğince hem kendim kurallara uyuyor hem de avazım çıktığı kadar uyarıyordum insanları temizlik, maske ve mesafe konusunda, düğünler, cenazeler ve diğer toplu etkinlikler konusunda. Kimden, nasıl geldi bilmiyorum. Erken tespit edildi şudur budur demedim küçük belirtileri önemseyip test yaptırdık. Benimki pozitif, eşiminki negatif. Sevindirici olan akciğer tomografimdi, temiz görünüyordu" ifadelerini kullandı.

"Çok yorucu, yıpratıcı, moral bozucu bir süreç"
Hastalığın çok ağır seyrettiğini kaydeden Aksoy, "Keşke herkes böyle atlatsa! Olmadı, bir kaç gün içinde tüm semptomlar değişmeye başladı, yüksek ateş, öksürük, vücut kırgınlığı, kırgınlık dediysem göz yuvalarım ağrıyordu. Tomografi sonucu her iki akciğer lobumda zatürre başlamıştı. Üç gün içinde her şey değişti. Eşimin testi de pozitife dönmüştü. Hastaneye yattığımda tansiyonum 8,5 / 4,5 idi. Artık basit trafik kazasından çıkmış, resmen kamyon çarpmışa dönmüştük. 14 gün hastanede kaldık her gün, her saat, her dakika değişen sizi tünelden önceki son çıkışa kadar götürüp, önünden 'U' dönüşü yaptıran bir süreç. Çok yorucu, yıpratıcı, moral bozucu. Nasıl döndüm o çıkıştan (inşallah dönmüşümdür) ilk test sonucu pozitif çıktığı anda ben eve gelmeden önce Çankırı sonra bütün Türkiye duymuştu. Sevenlerimiz ve tanıyanların samimi duaları gücüme güç kattı çok şükür” dedi.

"Geliyor, yakalıyor, perişan ediyor"
Sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür eden Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, plazma bağışı noktasında da ricada bulundu. Kendisinin de en kısa zamanda plazma bağışlayacağını aktaran Aksoy şunları dile getirdi:
“Başhekim, hastane müdürü ve diğer sağlık personelinden de çok sayıda insan bu hastalığı geçirdi, geçiriyor ve geçirecek. Bu süreci virüsün insafına bırakmayalım gerçekten ciddiye alalım, kendi sokağa çıkma yasağımızı ilan edip, izole olalım. Uzak duralım, iki maske takalım. Bana gelmez demeyin. Geliyor, yakalıyor, perişan ediyor. Şakası yok, hem de hiç yok. Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın. Keşke burada isim isim daha yazabilsem ama herkes kendini biliyor iyi ki varsınız, bugün evimden bu cümleleri yazabiliyorsam hep o güzel enerjiniz ile. Bir teşekkür de özellikle de plazma bağışında bulunanlara. Ben de günü gelir gelmez bağış yapacağım. Hayat kısa, tedbir alın, sevgiyle kalın, birbirinizi kırmayın, hakkınızı helal edin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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