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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiltere ve Türkiye Boks Milli Takımları Çankırı'da kampa girdi

İHA

İngiltere ve Türkiye Boks Milli Takımları Çankırı'da kampa girdi

Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampa girdi.
2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan 2 ülke sporcuları kamplarını Çankırı'da sürdürüyor. 16'şar sporcu ile kampa başlayan Milli Takımlar 26 Eylül tarihine kadar Çankırı'da kamplarını sürdürecek.
Orhan Saka Kapalı Spor Salonu'nda teknik ve taktik antrenmanlarıyla kampını sürdüren 2 ülke sporcuları yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor. Boks Milli Takımlar Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar yaptığı açıklamada, "Şu anda olimpiyatlar için eğitim kampımız devam ediyor. İngiltere milli takım misafir ettik. Normalde pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz kampımıza bu 2. kampımızla başladık. İnşallah verimli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü İngiliz takımı çok iyi takım çok da kalabalık bir kadroyla geldiler. Şu anda antrenmanları beraber yapıyoruz. Bugün ilk çalışmamız teknik taktik ağırlıklı bir antrenmanımız var. Bu şekilde başlıyoruz. Bismillah dedik. İnşallah daha da iyi olacak. 2022 Eylül tarihinde İngiliz takımıyla birlikte bir antrenman maçı yapmayı düşünüyoruz. Programımıza onu koyduk zaten o amaçla onları misafir ettik. Onlarda da Türk Milli Takımını İngiltere’de performanslı gördüğünden dolayı bu kampı yapmak istediklerini söylediler. Ayrıca onore etti bu durum. Biz gücümüzün farkındayız. Şu anda bazı boksörlerimizin bazı sorunları var. Takımımızın yüzde 60’ı burada. İnşallah kamp bitene kadar diğer arkadaşlarımız da burada olacaklar" dedi.

“Maçlar oldukça zor”
Dumlupınar, "Biz hakikaten çıtamızı yükseltmiştik maçlarımız da çok iyi gidiyordu. Yaklaşık 10 maç yaptık 10 maç sonrasında biz kaybettik. Bu arada maç kazanan arkadaşlarımızdan 52 kiloda Batuhan Çiftçi olimpiyat kota müsabakasında vizesini aldı. Diğerlerinin de vize müsabaka maçlarında pandemiden dolayı organizasyona ara verilmek zorunda kaldılar. Şimdi Allah nasip ederse şubat ayında İngiltere Londra’da yapılacak olan kota müsabakalarına devam ederek alabildiğimiz kadar vize almayı düşünüyoruz. Bu olimpiyat ve maçlar oldukça zor çünkü ülkeler bunu baraj maçlarına çok önem verdiklerinden dolayı herkes en üst seviyede hazırlanıyor. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

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