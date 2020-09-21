Türkiye ve İngiltere Milli Boks Takımı sporcuları çalışmalarını sürdürüyor



Ramazan SARICI / ÇANKIRI, (DHA) TÜRKİYE ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara hız kesmeden devam eden Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları Çankırı Orhan Saka Kapalı Spor Salonu´nda antrenmanlarını sürdürüyor. İki takım ikili antrenman yaparak sporcuların durumlarını gördü.

Antrenman sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar, 5 gündür devam eden kamp çalışmalarını verimli geçtiğini söyledi. Dumlupınar, "İngiliz takımıyla beraber 5 gündür kamp yapıyoruz. 5 gün sonunda bir antrenman müsabakamız oldu. Netice itibari ile müsabakalar iyiydi. Boksörlerimizin göstermiş olduğu çabadan ben şahsen çok memnun oldum. Diğer arkadaşlarımda öyle. Ben şahsen boksörlerimin ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını, kendilerini ve kapasitelerini daha da artıracağını, ülkemize olimpiyatlarda vize ve madalya getireceğine inancım tamdır. İnşallah daha da güzel olacak" dedi.DHA-Spor Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2020-09-21 10:10:02



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