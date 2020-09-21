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Çankırı Valisi Ayaz: Karantina kurallarına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Karantina kurallarına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 12 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildiğini açıkladı.
Vali Abdullah Ayaz, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu'nda öğrencilere kitap ve hediye dağıttı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 12 kişinin yurda yerleştirildiğini açıkladı. Vali Ayaz, "Bir süre daha vatandaşımızın sosyal hayatına ara vermesini istiyoruz. Mümkün olduğunca az hareket etmeliyiz. Misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim zaruri olmadıkça. Eğer bunun dışında hareket edeceksek de muhakkak tedbirlere riayet ederek hareket etmeliyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-09-21 12:13:25

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