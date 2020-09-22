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Eyüp Gözgeç'ten boks mili takımına övgü Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç; "Dünyada ses getiren bir milli takımımız var" "Dünyanın en genç takımı bizim takım" "İngilizler buradan sonra bizi konuşacak"

İHA

Eyüp Gözgeç'ten boks mili takımına övgü Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç; "Dünyada ses getiren bir milli takımımız var" "Dünyanın en genç takımı bizim takım" "İngilizler buradan sonra bizi konuşacak"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "İngilizlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi de dünyada gerçekten ses getiren bir milli takımımız var. Dünyanın en genç takımı bizim takım" dedi.
2021 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Çankırı'da kampa giren İngiltere ve Türkiye Boks Milli Takım sporcuları, antrenmanlarına devam ediyor. Türkiye Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç de, kampı ziyaret ederek son gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Başkan Gözgeç burada yaptığı açıklamada, "İngilizler hem dünyada boksta ve sporda iyi olan ülkelerden birisi. Bunların da çok güçlü takımları tercih etmelerini biliyoruz. Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi de dünyada gerçekten ses getiren bir milli takımımız var. Dünyanın en genç takımı bizim takım. 2022 yaş aralığında sporcularımız var. Yıldızlarda gençlerde dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Bunların da bizi tercih etmelerinin sebebi de mart ayında Avrupa elemeleri yapıldı. Oraya 13 sporcuyla katıldık. Orada 12 sporcumuz kazandı, 1 sporcumuz kaybetti. Orada bizim performansımızı da gördüler. Bizim takımlarımızın iyi olmasının yanı sıra misafirperverliğimiz de önemli. Şu anda 2 takım var, kız takımız da burada. Trabzon'da kamptalar, erkekler ise Çankırı'da kamp yapıyorlar. Sporcularla konuştuğumuzda burada olmaktan çok memnunlar. Çankırı sporun merkezi, burada çok kıymetli antrenörlerimiz var" şeklinde konuştu.

"İngilizler buradan sonra bizi konuşacak"
Kampın oldukça faydalı geçtiğini aktaran Gözgeç, "İngilizler kamptan sonra gittiğinde bizim buradaki durumumuzu, hijyenimizi, korona virüse karşı nasıl mücadele ettiğimizi, misafirperverliğimizi konuşacaklar. Eskiden biz yazardık gelin sizinle kamp yapalım diye ama şimdi biz çağırmadık İngilizler bizi tercih ettiler. Dolayısıyla tercih edilen bir ülke konumundayız federasyon olarak. Şu andaki kamp çok iyi geçti, mini maç antrenmanı yapacaklar. Yarında Trabzon'a gideceğim orada kızlarında buradaki gibi antrenmanı olacak. Dolayısıyla hedefimiz şubatta ve ya martta kaldığımız yerden İngiltere de sonrasında dünya elemeleri var bundan bir süre önce Cenevre'de bir toplantıya katıldım. IOC komitesi ile bir toplantı yaptık. Mayıs ve hazirandaki maçları Türkiye'ye almak için görüşme yaptık. Fransa'da yapılacak bunu Türkiye'ye alabilir miyiz diye görüşmeler yaptık. Alabilirsek Türkiye'ye alacağız. Alamazsak eğer şubatmart ayında Londra'da mayıshaziranda dünya elemeleri Paris'te olacak ondan sonra temmuz ayında 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katılacağız. Böylelikle de 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları için startı vermiş oluyoruz" dedi.

Sadık Ak: "Kampın Çankırı’da olması tesadüf değil"
Yapılan kampla ilgili açıklamada bulunan İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sadık Ak, "Boks Federasyonu Başkanımızla telefon görüşmemiz oldu. Kampı Çankırı’da yapmayı planladıklarını söylediler. Bizler de bir günde çalışmalarımız tamamlayarak kampı uygun hale getirdik. Milli takımlar şu anda ilimizde kamp yapıyorlar. Kampımız verimli şekilde devam etmekte. Kampın Çankırı’da olması aslında tesadüf değil. Bunun sebeplerinden bir tanesi Çankırı havası temiz bir il. Spor için tercih sebebi bu da. Tuz mağarası da sporcuların sağlığı için önemli. Yaran kültürü de önemi bir kültür burada. Bunları bir araya getirdiğimizde Çankırı sporcu kenti olmaya aday hale gelir. Bu kamplar daha başlangıç. Ankara yolundaki kamp merkezimizde güçlendirme ve tadilat çalışmaları yapılacak. Bundan sonra da kamp çalışmaları yapılmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Katılımcılarla birlikte yapılan ikili antrenmanlar devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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