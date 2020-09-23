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İngiliz Boks Milli Takımı Çankırı kampını tamamladı İngiliz Başantrenör Lee Pullen, “Şampiyonalarda Türk sporcularla karşılaşmak istemem” “Gayet güzel ev sahipliği yapıldı”

İHA

İngiliz Boks Milli Takımı Çankırı kampını tamamladı İngiliz Başantrenör Lee Pullen, “Şampiyonalarda Türk sporcularla karşılaşmak istemem” “Gayet güzel ev sahipliği yapıldı”

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için Çankırı'da antrenmanlarını sürdüren İngiliz Boks Milli Takımı kampını tamamladı.
Korona virüs dolayısıyla 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için kampa giren İngiltere Boks Milli Takımı Çankırı'daki kampını sona erdirdi. Yaklaşık 9 gün boyunca Çankırı'da çeşitli taktik ve teknik antrenmanlar yapan İngiliz Boks Milli Takımı, ülkelerine dönecek. Kampı değerlendiren iki ülke başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

“Oyuncularımızın performansı bizi mutlu etti”
Türkiye Boks Milli Takımı Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar, "İngilizlerle 9 günlük kampımız sürdü. Onlar bugün kampı sonlandırdı. İngilizlerle 2 defa maç yaptık. Genel olarak takımımızın performans durumu bizi memnun etti eksiklerimizin farkına vardık. Rakibimizle iyi bir analiz yaptık. İngilizler de bizler de güçlü takımız. Olimpiyatlarda oynayacak olan oyuncularımızın performansı bizleri çok memnun etti. Umutlandık. İleriye daha umutlu bakıyoruz. İlerleyen kamplarda yapacağımız ikili müsabakalar ve ikili kamplarla sporcularımızın performanslarını daha ileri taşıyacağız. Bu da ileride bize kota demek. Madalyalar almayı düşünüyoruz. İnşallah ilk önce olimpiyatlara kota almak, sonra madalya diyoruz. Kampı burada sürdürmeyi düşünüyoruz. Pandemi dolayısıyla sporcularımız partnerleriyle iyi çalışamadı. Bu yüzden performans seviyesi düştü. İngilizler de güçlü bir takım. Onlarla ikili kamp yaparak performansımızı yükselttik” ifadelerine yer verdi.

“Şampiyonada Türk sporcularla karşılaşmak istemem”
İngiltere Boks Milli Takım Başantrenörü Lee Pullen ise, "Gelmemizin sebebi Türk takımının çok kuvvetli ve formda oluşudur. Gayet hızlı olduklarını bildiğimiz için buraya gelmek istedik. Buraya ilk defa geliyorum ama Türkiye’ye sık sık geldim ev sahipliği gayet güzeldi. Çok güzel vakit geçirdik. Şampiyonalarda Türk sporcularla karşılaşmak istemem, umarım çekilişte karşı tarafta oluruz” şeklinde konuştu.

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