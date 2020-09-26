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Çankırı'daki tuz mağarasının sporcu performansına etkisi bilimsel olarak inceleniyor

DHA

Çankırı'daki tuz mağarasının sporcu performansına etkisi bilimsel olarak inceleniyor


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcu gelişimlerine katkısının olup olmadığının bilimsel olarak kanıtlanması için Türkiye Boks Milli Takımı antrenmanlarını mağarada yapacak. Mağaraya girmeden ön test değerlendirmesi yapılan sporcular, antrenmanlar sonucunda tekrar teste tabi tutularak performanslarında gelişim olup olmadığı değerlendirilecek.
Türkiye Boks Milli Takımı, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bugün başlayan antrenmanların yapıldığı 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcu gelişimlerine katkısı olup olmadığı Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler ve Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu´nun üzerinde çalıştığı proje ile araştırılacak. Mağaraya girmeden ön test değerlendirmesi yapılan sporcular, antrenmanlar sonucunda tekrar teste tabi tutularak performanslarında gelişim olup olmadığı değerlendirilecek. 5 Ekim'de yapılacak son test ile tuz mağarasının sporcular üzerinde katkısının olup olmadığı bilimsel olarak kanıtlanacak.
'TUZ MAĞARALARINDA SPORTİF AKTİVİTELERİ YAYGINLAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ'
Tuz mağarasında gerçekleştirilen antrenman sonrasında açıklamada bulunan Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler, "Sağlık ve spor turizmi faaliyetlerinden birisi olan speleoterapi ve tuz mağarasındaki aktiviteler, tuz mağarasına sahip ülkelerde yaygınlaşmaya başladı. Buradaki amacımızda Türkiye´nin en büyük tuz rezervine ve bütünlük hacmine sahip Çankırı´daki tuz mağarasındaki sportif performansa katkısı ve gelişimi faydası olup olmadığını ispatlamaya, kanıtlamaya çalışıyoruz. Bu sayede hem ilimizi tanıtmış olacağız ulusal ve uluslararası alanda hem de tuz mağaralarında sportif aktiviteleri yaygınlaştırmış olacağız" dedi.
'İÇERİDEKİ KİRLENMEMİŞ HAVANIN SPORCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇECEĞİZ'
Söyler, tuz mağarasında 5 Ekim´e kadar çalışacaklarını belirterek, "İlimizde bulunan Türkiye Boks Milli Takım sporcularının ön test değerlendirmelerini yaptık. Bugün de tuz mağarasında start verdik. 5 Ekim´e kadar sabah antrenmanlarını burada yapacaklar bizim verdiğimiz program doğrultusunda. 5 Ekim itibarıyla da son test değerlendirmesini yapıp aradaki farkı rapor halinde, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, valiliğimiz, belediye başkanlığımız ve üniversitemize sunarak sonlandırmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız da sporcuların akciğer kapasiteleri üzerindeki etkisini araştıracağız, kan hemoglobin değerlerindeki etkisini araştıracağız. İçerideki kirlenmemiş temiz havanın sporcular üzerindeki etkisini ölçmeyi düşünüyoruz. Bunun etkisini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
TANER KOÇBAY: BİZİM ÖNGÖRÜMÜZ KATKISI OLACAĞI YÖNÜNDE
Türkiye Boks Milli Takımı Kuvvet ve Kondisyon Antrenörü Taner Koçbay, "Sporcuların akciğer kapasitesinde bir gelişim oluşup olmayacağını gözlemlemek amacıyla antrenmanlarımıza burada başladık. Ben sporcularımın burada maksimum oksijen tüketimini yani zorlu bir egzersiz esnasında tüketeceği oksijen kapasitesinin artacağını düşünüyorum. Bu da bizim sporcularımızın ring esnasında dinlenme aralığında daha hızlı toparlanmalarına vesile olacaktır. Bizim öngörümüz katkısı olacağı yönündedir. Buranın sporcular üzerindeki etkisi kanıtlandığında sadece bizim tercih sebebimiz değil dünyadan birçok branştan talep gelebilir. İnşallah turistik açıdan da sportif açıdan da Çankırı´da güzel faaliyetler düzenlenecektir" dedi.
AHMET ÇINAR: SPORCULARIN PERFORMANSININ ARTTIĞINI GÖZLEMLEDİM
Yıldız Bayan Boks Milli Takım Baş Antrenörü Proje Koordinatörü Ahmet Çınar da şunları söyledi:
"Çankırı´daki tuz mağarasında yapılan antrenmanların sporcuların gelişiminde olumlu katkı olup olmadığını bilimsel anlamda kanıtlamak için bir proje geliştirdik. Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi'nden akademisyenlerle çalışma yapıldı. Daha önce burada yaptığımız antrenmanlarda sporcuların performansının arttığını kendim gözlemledim. Bunu bilimsel anlamda da kanıtlamak istedik. Bu arada sporcular ön testlerden geçtiler. Antrenmanlar yapmaya başladılar. Bunun sonucunda tuz mağarasında antrenman yapmanın sporcu sağlığında faydasını da Allah´ın izniyle ispatlayacağız. Şehrimiz adına güzel bir kazanç olacağı kanaatindeyim."
Türkiye Boks Milli Takım sporcusu Batuhan Çiftçi de ilk defa tuz mağarasında antrenman yaptığını belirterek, antrenman boyuna ciğerlerinin açıldığını hissettiğini ifade etti.DHA-Spor Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN
2020-09-26 15:27:33

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