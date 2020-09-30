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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eldivan kirazından kolonya üretiliyor

DHA

Eldivan kirazından kolonya üretiliyor


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın kirazıyla ünlü ilçesi Eldivan'da toplanan kirazlar ile üretilen kolonya, vatandaşın kullanımına sunuldu. Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, "İlk üretimimizi İstanbul'da gerçekleştirdik ama gelecek sene içinde ilçemizde üretim tesisini kurmayı hedefliyoruz" dedi.
Eldivan'ın en önemli değerlerinden olan ve bu yıl yaklaşık 700 ton rekolte alınan kirazda yemelik ve meyve suyu üretiminin yanı sıra farklı kullanımı için geçen yıl çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın girişimiyle başlatılan çalışma ile İstanbul Sultangazi'de kolonya üretimi yapan fabrikada, kiraz kolonyasının ilk üretimi gerçekleştirildi. Başkan Lafcı, daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak kiraz kolonyası için tescil işlemlerini başlattı. Üretilen kolonya, temmuz ayında 'Eldivan Kiraz Kolonyası' ismiyle Eldivan Belediye Başkanlığı'na tescil edildi.
'ÜRETİMİMİZİ HIZLANDIRDIK'
Başkan Lafcı, Eldivan kirazını markalaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "İlçemizin en önemli değerlerinden biri kiraz. Çankırı'da ve diğer yerlerde Eldivan denildiğinde ilk akla gelen şey kirazdır. 'Kirazımızı markalaştırıp ülke genelinde nasıl tanıtımını yaparız?' diye bir düşünce hasıl oldu bizde. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Görüşmeler yaptık. Kirazın esansını alarak kolonyasını üretebileceğimizi düşündük. Kiraz bir ay süresince sofralarımıza geliyor. Ama kolonya olarak yıl boyunca kullanımını yapabiliriz. Bu fikir üzerine çalışmalar yaptık. Pandemi sürecinde de kolonya üretimimizi hızlandırdık" dedi.
'ÜRETİM TESİSİNİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ'
Başkan Lafcı, kiraz kolonyasını vatandaşların kullanımına sunduklarını söyleyerek, "Bir cam şişe bir de sprey şeklide yaptık. Ama ilerleyen süreçlerde araba kokusu ve oda spreyi olarak da ürün yelpazemizi genişleterek kirazımızı, ilçemizi ülke genelinde duyurmayı hedefliyoruz. Şu anda sınırlı sayıda ürettik. İlerleyen zamanlarda Türkiye genelinde bunun raflarda yerini alabilmesi için çalışıyoruz. İlk üretimimizi İstanbul'da gerçekleştirdik ama gelecek sene içinde ilçemizde üretim tesisini kurmayı hedefliyoruz. İlçemize hem tanıtım hem de ekonomik olarak katkısının olacağını düşünüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Eldivan RAMAZAN
2020-09-30 12:44:30

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