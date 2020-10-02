Çankırı Korgun'da mahallenin bir bölümü, karantinaya alındı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'nın Korgun ilçesinde, koronavirüs vakalarında artış olması nedeniyle Uludağ Mahallesi'nin 2'nci etap TOKİ bölgesi, karantinaya alındı.

Korgun Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz; Uludağ Mahallesi 2. Etap Toki Bölgesi Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 02.10. 2020 tarihinde saat 13.30´den itibaren (14) on dört gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Korgun

2020-10-02 16:37:45



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