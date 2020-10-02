Pozitif vaka ve temaslı arttı, mahallenin bir bölgesi karantinaya alındı Çankırı'da bir mahallede korona virüs karantinası

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Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Uludağ Mahallesinin bir bölümü, korona virüs (Covid19) vakalarının artması sonrasında karantinaya alındı.

Korgun İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Uludağ Mahallesi 2. Etap Toki Bölgesi, Covid19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.ve 72. maddeleri kapsamında 02.10. 2020 tarihinde saat 13.30’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

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