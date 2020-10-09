Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı DEAŞ'ın finans işlerini yürüten kişi yakalandı

Çankırı'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında emniyete götürülen üyelerden 1'nin DEAŞ'ın finans işlerini yürüttüğü, 4'ününde Suriye bölgesinde sözde savaşçı olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.