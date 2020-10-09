Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı DEAŞ'ın finans işlerini yürüten kişi yakalandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çankırı'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında emniyete götürülen üyelerden 1'nin DEAŞ'ın finans işlerini yürüttüğü, 4'ününde Suriye bölgesinde sözde savaşçı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.