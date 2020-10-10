Çankırı'da korkutan deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çerkeş’te deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.