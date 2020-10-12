Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına eşlik etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çankırı'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına eşlik etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çankırı'da

İHA

Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına eşlik etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çankırı'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı’ya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. Bakan Selçuk, köy okulundaki programının ardından kent merkezindeki iki okulda öğrencilerle bir araya geldi. Korona virüs dolayısıyla bahçede temassız oyunlarla uyum etkinlikleri ve derslere eşlik eden Bakan Selçuk, salgın tedbirleri kapsamında okul binalarına alınmayan velilerle de sohbet etti. Bu zorlu süreçte gösterdikleri gayretler dolayısıyla öğretmenlere teşekkürlerini ileten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Buradaki temaslarının ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında da partililerle bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı programı kapsamında Vali Abdullah Ayaz'ı da ziyaret ederken kentteki eğitim anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Bakan Selçuk, son olarak “Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları” kapsamında meslektaşlarına hitap etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü ...
Bakan Selçuk: “Okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çankırı'da “Çalışma olanağı daha sınırlı olan çocuklarımız için 13 bine yakın ‘EBA Destek Merkezi’ni Türkiye'de bir ay içerisinde hayata geçirdik”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: “Okullar marifetiyle tabletlerin ...
Çankırı'da korkutan deprem
YEREL HABERLER Çankırı'da korkutan deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X