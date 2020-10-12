Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz (3)

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MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU

Okul ziyaretlerinin ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk ardından AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Bakan Selçuk daha sonra bir araya geldiği Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan kentteki eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Selçuk, Valilik Konferans Salonu'nda ise 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında meslektaşlarıyla buluştu.

DHA-Genel Türkiye-Çankırı Pelin ÜZEK KILIÇ-Ramazan SARICI-Fatih ERDOĞAN

2020-10-12 16:39:57



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