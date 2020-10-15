Çankırı’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde mal ve ticareti ve ilgili kanuna muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 300 gram esrar, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 6 adet 9 mm fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet oluklu kama, 6 adet elektrikli fünye, 6 adet elektrikli infilak kapsülü, 6 adet dinamit kartuşu olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 70 santimetre saniyeli fitil, 200 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 1 adet elektronik terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.